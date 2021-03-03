Ayaklarından bağlayıp çuvala koydukları köpeği ölüme terk ettiler

Tekirdağ'da yol kenarında hayvansever Ümran Yoran tarafından çuval içinde ölü bulunan köpeğin, ayaklarından bağlandığı ve eziyete maruz kaldığı ortaya çıktı. Olaya tepki gösteren Yoran, "Bu kadar güzel bir ortamda bu köpeğin ölmesi reva mı" dedi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi eski Keşan yolu mevkiinde yaklaşık 6 gün önce bir vatandaş, yol kenarında çuval içine konulmuş telef olan köpeğe rastladı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yol kenarına atılan köpeğin, ayaklarından bağlandığı ve eziyete maruz kaldığı belirlendi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLMASIN ARTIK BIKTIK"

İhbar üzerine bölgeye gelen Malkara Belediyesi ekipleri, köpeğin cesedini olay yerinden kaldırdı. Olaya tepki gösteren Malkara sakini havyan sever Ümran Yoran, "Ayaklarından bağlanmış, çuval içine konulmuş köpeği ölü vaziyette bulmuşlar. Bu kadar güzel bir ortamda bu köpeğin ölmesi reva mı? Çok yazık. Durum nedir bilmiyorum. Böyle bir şey olmasın artık biz bıktık. Kuyruğundan bacaklarından gördüğüm kadarıyla çok güzel bir hayvanmış. Lütfen bütün insanlardan biraz olsun saygı bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR