Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu

FIRAT, MALATYA (DHA) - TEKİRDAĞ'da, silahlı Kavga ihbarı üzerine gittikleri mahallede üzerlerine pompalı tüfekle ateş açılan bekçilerden Gökçen Koşal'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan Fırat Doğan (30) da tedavi gördüğü hastanede 81 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Şehit bekçi Doğan, bugün toprağa verilecek.

Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde, 14 Temmuz gecesi, silahlı kavga ihbarına giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan'a, Necip Sevil tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silahlı saldırıda Koşal şehit olurken, Fırat Doğan ise yaralandı. Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Doğan, dün saat 22.30 sıralarında, yaşam savaşını kaybetti.

Bu arada, bekçi Fırat Doğan yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada eşi Nesibe Doğan 27 Temmuz'da Yağız Alp ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirmişti.