Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu - Haberler
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Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu

TEKİRDAĞ'da, silahlı kavga ihbarı üzerine gittikleri mahallede üzerlerine pompalı tüfekle ateş açılan bekçilerden Gökçen Koşal'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan Fırat Doğan (30) da tedavi gördüğü hastanede 81 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

FIRAT, MALATYA (DHA) - TEKİRDAĞ'da, silahlı Kavga ihbarı üzerine gittikleri mahallede üzerlerine pompalı tüfekle ateş açılan bekçilerden Gökçen Koşal'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan Fırat Doğan (30) da tedavi gördüğü hastanede 81 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Şehit bekçi Doğan, bugün toprağa verilecek.

Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde, 14 Temmuz gecesi, silahlı kavga ihbarına giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan'a, Necip Sevil tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silahlı saldırıda Koşal şehit olurken, Fırat Doğan ise yaralandı. Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Doğan, dün saat 22.30 sıralarında, yaşam savaşını kaybetti.

Doğan'ın cenazesi, bugün Tekirdağ Rüstempaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

YOĞUN BAKIMDAYKEN BABA OLDU

Bu arada, bekçi Fırat Doğan yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada eşi Nesibe Doğan 27 Temmuz'da Yağız Alp ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirmişti.


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri
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