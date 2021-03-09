Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı: 100 kilogramlık taşı evde saklamış
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Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı: 100 kilogramlık taşı evde saklamış

09.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:01

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 100 kilogramlık sütunlar ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 100 kilogramlık sütunlar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, Şarköy ilçesi Beyoğlu köyünden tarihi eser niteliği taşıyan objeler için satıcı arandığı bilgisi üzerine harekete geçti. H.M. isimli şahsın evinde bulundurduğu tarihi eser (istavroz) niteliği taşıyan sütun altlığını satmak için müşteri aradığı bilgisinin alınması üzerine mahkemeden alınan arama kararına istinaden şahsın evinde ve eklentisinde Jandarma ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramada yaklaşık 100 kilogram ağırlığında üzerinde çeşitli figürlerin olduğu sütun altlığına el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Halil Dağ/İHA)

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı: 100 kilogramlık taşı evde saklamış
Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı: 100 kilogramlık taşı evde saklamış
Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı: 100 kilogramlık taşı evde saklamış
Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı: 100 kilogramlık taşı evde saklamış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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