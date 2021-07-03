Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8 oldu
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Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8 oldu

Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8 oldu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükseldi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükseldi. Remzi Zabınoğlu, bugün hayatını kaybederken, hastanede 7'si entübe 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Çorlu'da, perşembe gününden itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ve Turan Vardı yaşamını yitirdi. Bugün de Remzi Zabınoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 8'e çıktı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, hala 7'si entübe 10 kişinin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.


Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8 oldu
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8 oldu
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8 oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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