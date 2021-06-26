Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi öldü; 2 şüpheli tutuklandı (2)
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Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi öldü; 2 şüpheli tutuklandı (2)

Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi öldü; 2 şüpheli tutuklandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ, 2 KİŞİ TUTUKLANDIÇorlu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorlu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam'ın önceki gece yaşamını yitirmesinin ardından yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65) de bugün hayatını kaybetti. Kırcaali'nin evinde yapılan aramada pet şişe içinde sahte rakı bulundu.

Bu arada sahte içkiden zehirlenip, hastanede tedavi görenlerin sayısının da 17'ye yükseldiği belirtildi. 9'u entübe edilen hastaların tedavileri sürüyor.2 BÜFECİ TUTUKLANDIPolisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Coşkun ile Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

 


Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi öldü; 2 şüpheli tutuklandı (2)
Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi öldü; 2 şüpheli tutuklandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi yoğun bakımda (2)
Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi yoğun bakımda (2)
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