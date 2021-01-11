Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
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Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

11.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:54
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde başlayan sağanak nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu.

Malkara ilçesinde ise rögar ve yağmur suyu kanalları ile İshakça Mahallesi'ndeki dere taştı.

Cadde ve sokaklarda büyük su birikintilerinin oluştuğu ilçede, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı dükkanlarda küçük çaplı su baskınları yaşandı.

D-110 kara yolunda sağanak nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Trafik ekipleri sürücülere yardımcı olarak İstanbul-Çanakkale geçişlerini alternatif yollardan verdi. Ekiplerin çalışmasıyla kara yolundaki su tahliye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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