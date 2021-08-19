TEKİRDAĞ'DA PİKNİK ALANINDA BULUNAN KAFATASI VE KEMİKLERE İNCELEME
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TEKİRDAĞ'DA PİKNİK ALANINDA BULUNAN KAFATASI VE KEMİKLERE İNCELEME

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, piknik alanında insana ait olduğu belirtilen kafatası ve kemikler bulunurken, inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, piknik alanında insana ait olduğu belirtilen kafatası ve kemikler bulunurken, inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA piknik alanında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri ile cumhuriyet savcısı, inceleme yaptı. İnsana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da bulundu. Kafatasında ise protez olduğu tespit edildi. Kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine kayıp başvurusu yapanları incelemeye aldı.

TEKİRDAĞ'DA PİKNİK ALANINDA BULUNAN KAFATASI VE KEMİKLERE İNCELEME
TEKİRDAĞ'DA PİKNİK ALANINDA BULUNAN KAFATASI VE KEMİKLERE İNCELEME
TEKİRDAĞ'DA PİKNİK ALANINDA BULUNAN KAFATASI VE KEMİKLERE İNCELEME
TEKİRDAĞ'DA PİKNİK ALANINDA BULUNAN KAFATASI VE KEMİKLERE İNCELEME

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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