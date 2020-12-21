Tekirdağ'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
21.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:42
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kazada 4 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kazada 4 kişi yaralandı.
Ömer Yavuz'un (74) kullandığı 59 PV 653 plakalı otomobille Özcan Antal (38) yönetimindeki 59 HS 934 plakalı hafif ticari araç, Malkara Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Reştan Yavuz (70) ve Asiye Kahraman (38) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral