Tekirdağ'da okul kantinindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Tekirdağ'da okul kantinindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ'da okul kantinindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 şüphelinin okul kantininden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 şüphelinin okul kantininden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zafer Mahallesi'nde bulunan Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki kantinin kapısını kürekle açan zanlılar, çekmece ve dolaplardaki çay ve kahve makinesi, bir miktar demir para ile dondurucudaki et ürünlerini alarak kaçtı.

İş yerine geldiklerinde durumu fark eden kantin işletmecileri polise başvurdu.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, kantinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 şüphelinin okul kantininden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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