Tekirdağ'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Tekirdağ'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

12.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:08
Tekirdağ'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ziver Çavuş yönetimindeki 08 AAB 047 plakalı minibüs, Kozyörük-Mestanlar yolu Tekke Mahallesi yakınlarında, Okan Bildi'nin kullandığı 06 BCV 212 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler Çavuş ve Bildi ile araçlarda bulunan Cafer Özdemir ve Engin Sever yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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