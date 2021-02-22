Tekirdağ'da manevra katarı ile servis midibüsü hemzemin geçitte çarpıştı: 1 yaralı
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Tekirdağ'da manevra katarı ile servis midibüsü hemzemin geçitte çarpıştı: 1 yaralı

22.02.2021 22:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 22:20
Tekirdağ'da manevra katarı ile servis midibüsü hemzemin geçitte çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte servis midibüsü ile manevra katarının çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte servis midibüsü ile manevra katarının çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Osman Kısacıklı yönetimindeki 59 S 2034 plakalı servis midibüsü ile Ömer Taş kontrolündeki manevra katarı İstasyon Mahallesi hemzemin geçidinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis midibüsü metrelerce sürüklendi.

Kazada yaralanan manevracı tren personeli Mehmet Akif Koç, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Midibüs sürücüsünün hemzemin güvenlik bariyerinin kalkmasını beklemeden geçiş yapmaya çalıştığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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