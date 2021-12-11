Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra saldırdı: Çok sayıda hayvan telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra saldırdı: Çok sayıda hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra saldırdı: Çok sayıda hayvan telef oldu Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ahıra saldıran kurtlar, çok sayıda hayvanı telef etti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra saldırdı: Çok sayıda hayvan telef oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ahıra saldıran kurtlar, çok sayıda hayvanı telef etti.

Olay, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Övenler Mahallesi'nde bir ahırda meydana geldi. İddiya göre aç kaldığı düşünülen 4 kurt, bir üreticiye ait ahıra girdi. Aç kalan kurtlar, girdikleri ahırda 1 buzağı ve 1 koyunu telef ederken, 2 koyun ve 1 buzağıyı da yaraladı. Ahırdan çıkan hayvanların mera bölgesine doğru kovalandığını fark eden besici Ümit Yıldırım, yanına aldığı av tüfeğiyle ateş açarak kurtları uzaklaştırdığı öğrenildi.

Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra saldırdı: Çok sayıda hayvan telef oldu

Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra saldırdı: Çok sayıda hayvan telef oldu

Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra saldırdı: Çok sayıda hayvan telef oldu

Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra saldırdı: Çok sayıda hayvan telef oldu

Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra saldırdı: Çok sayıda hayvan telef oldu

Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra saldırdı: Çok sayıda hayvan telef oldu

Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra saldırdı: Çok sayıda hayvan telef oldu

Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra saldırdı: Çok sayıda hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title