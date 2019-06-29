Ergene ilçesinde bir ağılda bulunan ve çalındığı iddia edilen 39 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurban bayramı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel hayvan hırsızlıklarına kars¸ı emniyet tedbirlerinin alınması ve hayvan agˆıllarında hırsızlıkların o¨nlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri Ulaş Mahallesinde devriye görevi sırasında Erkan Ö. ve Burhan Ö'nün agˆılında ku¨pesiz ku¨c¸u¨kbas¸ hayvanların oldugˆu tespit etti.

Ku¨pesiz hayvanlarla ilgili aras¸tırma yapan ekipler, hayvanların bir hafta önce I·stanbul Arnavutko¨y'de çalınan 58 ku¨c¸u¨kbas¸ hayvandan 39 tanesi olduğunu belirledi.

C¸orlu Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı talimatı ile is¸letme yetkilisi olan s¸u¨phelilere "Suc¸ es¸yasının satın alınması veya kabul edilmesi" suc¸undan adli is¸lem yapıldı.

Ağılda bulunan 39 küçükbaş hayvan da sahibi Osman Nuri Özdemir'e teslim edildi.

Ergene ilc¸esi Ulas¸ Mahallesi Mu¨lki sınırları ic¸erisinde yaklas¸an kurban bayramı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel hayvan hırsızlıklarına kars¸ı emniyet tedbirlerinin alınması ve hayvan agˆıllarında hırsızlıkların o¨nlenmesi konusunda vatandas¸larımızın bilgilendirilmesi kapsamında 29.06.2019 tarihinde Saat: 09: 00 sıralarında o¨nleyici kolluk devriyesi icrası sırasında; Erkan ÖZMEN ve Burhan ÖKSÜZ isimli s¸ahısların agˆılında ku¨pesiz ku¨c¸u¨kbas¸ hayvanların oldugˆu tespit edilmis¸tir.

Kaynak: AA