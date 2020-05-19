Tekirdağ'da karantina altındaki vatandaşlar 19.19'da İstiklal Marşı okudu Tekirdağ'da karantina altındaki vatandaşlar 19.19'da İstiklal Marşı okuduTEKİRDAĞ ve Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtdışından gelerek öğrenci yurtlarında karantina altına alınan vatandaşlar, saat 19.

Tekirdağ'da karantina altındaki vatandaşlar 19.19'da İstiklal Marşı okudu

TEKİRDAĞ ve Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtdışından gelerek öğrenci yurtlarında karantina altına alınan vatandaşlar, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

YURT BAYRAKLAR VE BALONLARLA SÜSLENDİ

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi'nde KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na karanovirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Brezilya ve, Arjantin'den getirilerek karantina altına alınan vatandaşlar için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması gerçekleştirdi. Yurdun Türk bayrakları ve kırmızı balonlarda süslendiği binasında saat 19.19'da hep birlikte söylenecek İstiklal Marşı etkinliğine Etkinliğe Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İl başkanı Mestan Özcan, Gençlik Spor il Müdürü Ahmet Üzmez ile görevliler de katıldı.

GÜR SESLE EŞLİK ETTİLER

Saat 19. 19'da Vali Aziz Yıldırım ile birlikte binanın tüm katlarında kalanlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyup, Türk bayraklarını salladı. Etkinlik, 10'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nın okunmasının ardından sona ererken, karantina altındakiler büyük mutluluk yaşadı.

ÇORLU'DA COŞKU

Çorlu KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında Dominik Cumhuriyeti, El Salvador ve Küba'dan getirilen Türk vatandaşları da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı. Saat 19.19'u gösterdiğinde yurtların pencerelerine ellerinde Türk bayraklarıyla çıkan vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Yurtlardaki vatandaşlara yurt önünde koronavirüs tedbirleri kapsamında özel kıyafetleri bulanan görevlilerde ellerindeki bayraklarla eşlik etti.

Ardından marşlar söyleyen vatandaşları, bu anları cep telefonları ile görüntüledi. İstiklal Marşı'nın ardından karantinada kalanlar, pencerelerden birbirleriyle sohbet etti.

Kaynak: DHA