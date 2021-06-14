Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesinden vatandaşlara HES kodları tanımlı kare kodlu anahtarlık
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Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesinden vatandaşlara HES kodları tanımlı kare kodlu anahtarlık

Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesinden vatandaşlara HES kodları tanımlı kare kodlu anahtarlık
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı Belediyesi, başlattığı "HES kodunu yolla, anahtarlığını al" kampanyası kapsamında vatandaşlara HES kodları tanımlı kare kodlu anahtalıklar armağan etmeye başladı.

Kapaklı Belediyesi, başlattığı "HES kodunu yolla, anahtarlığını al" kampanyası kapsamında vatandaşlara HES kodları tanımlı kare kodlu anahtalıklar armağan etmeye başladı.

Belediye'nin ilgili birimine başvuran vatandaşların HES kodları kare koda dönüştürülüyor. Alınan kare kod çıktısı anaharlık aparatına yerleştirilerek vatandaşlara hediye ediliyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine, kamu kurumları, bankalar, alışveriş merkezleri gibi günlük hayatın bir çok alanında kullanım zorunluluğu olan HES kodunu anahtarlık haline dönüştürerek vatandaşlara armağan etmeye başladıklarını söyledi.

Kampanyanın hem önlem hem de kolaylık amaçlı gerçekleştirildiğini belirten Çetin, "HES kodunu bizlere ileten tüm vatandaşlarımıza isminin yazılı olduğu ve HES kodunun kare koda dönüştürülmüş şekliyle anahtarlık hediye ediyoruz. Bu uygulama ile hayatın bir çok alanında kullanma zorunluluğu olan HES kodunun kullanma zorunluluğu olan alanlarda pratik bir şekilde kullanılması için oldukça kolaylık olduğunu düşünüyorum. Bu sağlanan kolaylık aynı zamanda HES kodu ibraz etme sırasında oluşabilecek yoğunluğunda önüne geçmiş olacak." diye konuştu.

HES kodlu anahtarlığını belediyeden teslim alan vatandaşlardan Ali Murtaza Güneş, Kapaklı Belediyesi'ne teşekkür ederek, anahtarlıkların çok büyük kolaylık olduğunu ifade etti.

Mustafa Küçük de kodun ibrazını pratik hale getiren belediyeye teşekkür etti.

Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesinden vatandaşlara HES kodları tanımlı kare kodlu anahtarlık
Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesinden vatandaşlara HES kodları tanımlı kare kodlu anahtarlık
Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesinden vatandaşlara HES kodları tanımlı kare kodlu anahtarlık
Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesinden vatandaşlara HES kodları tanımlı kare kodlu anahtarlık

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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