Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 28 gümrük kaçağı sigara, 64 bin 760 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 28 gümrük kaçağı sigara, 64 bin 760 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara, tütün ve makaron satışına yönelik 5 farklı adreste arama yaptı.
Aramada 4 bin 28 gümrük kaçağı sigara, 64 bin 760 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve kıyılmış tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu
Son Dakika Haberleri
19:44 DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü