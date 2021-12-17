Tekirdağ'da 117 litre sahte içki ile 40 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Tekirdağ'da 117 litre sahte içki ile 40 litre etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'da 117 litre sahte içki ile 40 litre etil alkol ele geçirildi
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 117 litre sahte içki ile 40 litre etil alkol ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 117 litre sahte içki ile 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu, Süleymanpaşa, Ergene, Hayrabolu, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı sahte içki operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 117 litre sahte içki, 40 litre etil alkol ve 3 anason ele geçirildi.

Olayla ilgili 16 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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