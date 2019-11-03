Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 333 litre içki ele geçirildi.

03.11.2019 11:38
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 333 litre içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak içki imalatı ve satımı yapan bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler adreste yaptıkları aramada fıçılar içerisine konulmuş 333 litre kaçak içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan N.V'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et