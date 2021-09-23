HAFİF TİCARİ ARAÇ MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çaptığı kazada, Fikri Sarıkaya(72) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Malkara - Keşan karayolunun Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman Yıldız'ın(54) kullandığı 59 US 385 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu emniyet şeridinde giden Fikri Sarıkaya'nın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şarampole devrilen motosiklette sürücü Sarıkaya ile arkasında bulunan Türkmenistan uyruklu Şiiri Yazıyev(36) ve hafif ticari aracın sürücüsü Yıldız yaralandı. Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Fikri Sarıkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklette hayatını kaybeden Fikri Sarıkaya ile yaralanan Şiiri Yazıyev'in bir fabrikada bekçi olarak çalıştıkları belirtildi. Kazada hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Süleyman Yıldız, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.