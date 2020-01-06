Tekirdağ'da gürültü cinayeti

06.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:37

TEKİRDAĞ'da, sokakta 'gürültü' yüzünden çıkan tartışmada Cevdet Karaca, Mersin Can Akçil'i (23), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi Kırklar Tekkesi Sokak üzerinde meydana geldi. Mersin Can Akçil ve arkadaşı E.K., sokak üzerinde sohbet etmeye başladı. Aynı sokakta oturan L.K. ve akrabası L.Ş., evlerinden çıkıp, ikiliyi gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Uyarının ardından başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Cevdet Karaca, yeğenleri olan L.K. ve L.Ş.'nin kavga ettiğini görünce evden aldığı ekmek bıçağıyla yanlarına indi.

Kaynak: DHA