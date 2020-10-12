Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu

12.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 12.10.2020 13:29
Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu

Tekirdağ'da jandarmanın iki otele düzenlediği operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen 16 yabancı uyruklu kadının da aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Şahısların yakalanmamak için telefon görüşmesi yapmak yerine WhatsApp'tan haberleştiği öğrenildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, ilçede iki otelde yabancı kadınların çalıştırılıp fuhuş yaptırıldığını belirledi. Jandarma otelin yöneticilerini teknik ve fiziki takibe alarak yaptığı izlemede, yöneticilerin güvenlik güçlerine yakalanmamak için telefon görüşmesi yerine WhatsApp üzerinden haberleştiklerini tespit etti.

6 AYLIK TAKİP SONUNDA YAKALANDILAR

Jandarmanın kurduğu özel ekiple, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, delillerin toplanmasıyla birlikte adli makamlardan alınan izinle, iki otele operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptırılan 16 yabancı uyruklu kadın ile aralarında otel yöneticilerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Otellerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 garsonun üzerinde ise 65 gram esrar ele geçirildi.

16 YABANCI UYRUKLU KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK

Fuhuş operasyonunda yakalanan 16 yabancı uyruklu kadın jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli de jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu
Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu
Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu
Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Erkan Kandemir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Yılmaz Cansu Dere Fatma Girik
Spor Tisserand Ozan Tufan Vitor Hugo Caner Erkin Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Hatay Milli İzmir Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 13:30:23. #1.14#
title