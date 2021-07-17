Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
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Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

BAYRAM tatilini Marmara Denizi'nde bulunan Avşa ve Marmara adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

BAYRAM tatilini Marmara Denizi'nde bulunan Avşa ve Marmara adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sırada bekleyen vatandaşlar yetkililerden ek sefer düzenlenmesini istedi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen birçok tatilci araçları ile Tekirdağ'da Ceyport ve Barbaros feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar iskele önünde bunaltıcı sıcakta saatlerce kuyrukta bekledi. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan feribot iskelesinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Sıra bekleyen Onur Aslanparçası, "Yaklaşık 2 saattir burada feribot bekliyorum. Hiçbir ek sefer yok. Normal feribot seferleri gibi devam ediyor. Görüyorsunuz kuyruğun sonu görünmüyor. Ek seferler konulmalı" dedi.

İstanbul'dan geldiğini ifade eden Arif Tanrıverdi ise, "Bir saattir bekliyorum. Sanırım 2 saatte bir feribot geliyor. Marmara'nın en temiz yeri olan Avşa Adas'ına gidiyoruz" diye konuştu.


Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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