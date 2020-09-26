Tekirdağ'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Tekirdağ'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

26.09.2020 20:21 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:24
Tekirdağ'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Malkara'dan Süleymanpaşa ilçesi istikametine giden Aykut Uysal yönetimindeki 39 AAS 725 plakalı cip, Hereke Mahallesi'ndeki kavşakta, Kaan Üzüm'ün kullandığı 34 LB 5814 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Üzüm ve yanındaki Ramazan Şentürk ile cipte yolcu olarak bulunan Halil Meriç yaralandı.

Yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Üzüm'ün buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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