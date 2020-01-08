Tekirdağ'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
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Tekirdağ'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

Tekirdağ'da cezaevinden firar eden hırsızlık hükümlüsü yakalandı.

08.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:24
Tekirdağ'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

'da cezaevinden firar eden hırsızlık hükümlüsü yakalandı.

ekipleri, 6 hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasından hükümlü olduğu cezaevinden firar eden Abdurrahim E'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler teknik takip sonucu düzenlediği operasyonla Abdurrahim E'yi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Tekirdağ Cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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