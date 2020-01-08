Tekirdağ'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
Tekirdağ'da cezaevinden firar eden hırsızlık hükümlüsü yakalandı.
Tekirdağ'da cezaevinden firar eden hırsızlık hükümlüsü yakalandı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasından hükümlü olduğu cezaevinden firar eden Abdurrahim E'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler teknik takip sonucu düzenlediği operasyonla Abdurrahim E'yi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Tekirdağ Cezaevine gönderildi.