Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi
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Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi

17.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:39

Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildiTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde balık tutmak için ormanlık alandaki baraja giden 4 kardeş, yarısı toprağa gömülü paslanmış top mermisi buldu.

Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde balık tutmak için ormanlık alandaki baraja giden 4 kardeş, yarısı toprağa gömülü paslanmış top mermisi buldu. Top mermisi, kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.

Malkara'nın kırsal Bağpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan baraja balık tutmaya giden Soner, Mahir, Şahin ve Mümin İşbilen kardeşler, bir kısmı toprağa gömülü top mermisi buldu. Kardeşlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, üzerinde harf ve rakam bulunmayan, paslanmış 55 milimetrelik 30 kilogram ağırlığındaki top mermisinin çevresine güvenlik şeridi çekti. Ardından da olay yeri inceleme ve patlayıcı madde imha ekibine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, top mermisini kontrollü olarak patlatarak, imha etti.

Patlamanın ardından merminin gömülü olduğu alanda büyük çukur oluştu.

Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi
Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi
Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi
Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi
Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi
Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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