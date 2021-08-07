Tekirdağ'da boşandığı eşini öldüren zanlı tutuklandı
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Tekirdağ'da boşandığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Tekirdağ'da boşandığı eşini öldüren zanlı tutuklandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde boşandığı eşini barışmaya ikna etmeye çalışırken minibüste bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

- Tekirdağ'da boşandığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde boşandığı eşini barışmaya ikna etmeye çalışırken minibüste bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi Köprübaşı Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (46), iddiaya göre, 1 yıl önce boşandığı eşi ve 4 çocuğunun annesi Senem Barik'i iş çıkışı takibe aldı. İ.B., iş çıkışı minibüse binen eşi Senem Barik'i 16 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçakla göğsünden yaraladı. Göğsünden 4 bıçak darbesi alan Senem Barik, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan İ.B. ise daha sonra polise teslim oldu. Hastanede tedavi altına alınan Senem Barik ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Barışmak istemeyince

Emniyete götürüldükten sonra sorgusu yapılıp ifadesi alınan İ.B. ise eşini kıskandığını ve barışma isteğinin kabul edilmediğini, olay gecesi takip ettiğini barışma isteğini kabul etmeyince bıçakladığını itiraf etti. Şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da boşandığı eşini öldüren zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da boşandığı eşini öldüren zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da boşandığı eşini öldüren zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da boşandığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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