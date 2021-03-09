Bizans dönemine ait taş sütunu 250 bin dolara satmak isteyen kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bizans dönemine ait taş sütunu 250 bin dolara satmak isteyen kişi yakalandı

09.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:56

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Bizans dönemine ait üzerinde çeşitli figürlerin ve istavroz işaretinin olduğu taş sütunu satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Bizans dönemine ait üzerinde çeşitli figürlerin ve istavroz işaretinin olduğu taş sütunu satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan taş sütunu 250 bin dolar karşılığında satmaya çalıştığını belirledi.

Ekipler, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen taş sütunu almak için H.M. ile alıcı gibi görüşme yaptı.

Şüpheli gözaltına alındı, sütun ise yapılacak incelemelerin ardından müze müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Bizans dönemine ait taş sütunu 250 bin dolara satmak isteyen kişi yakalandı
Bizans dönemine ait taş sütunu 250 bin dolara satmak isteyen kişi yakalandı
Bizans dönemine ait taş sütunu 250 bin dolara satmak isteyen kişi yakalandı
Bizans dönemine ait taş sütunu 250 bin dolara satmak isteyen kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ali Şansalan Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bizans dönemine ait taş sütunu 250 bin dolara satmak isteyen kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 19:56:14. #1.15#
title