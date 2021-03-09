Bizans dönemine ait taş sütunu 250 bin dolara satmak isteyen kişi yakalandı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Bizans dönemine ait üzerinde çeşitli figürlerin ve istavroz işaretinin olduğu taş sütunu satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Bizans dönemine ait üzerinde çeşitli figürlerin ve istavroz işaretinin olduğu taş sütunu satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan taş sütunu 250 bin dolar karşılığında satmaya çalıştığını belirledi.

Ekipler, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen taş sütunu almak için H.M. ile alıcı gibi görüşme yaptı.

Şüpheli gözaltına alındı, sütun ise yapılacak incelemelerin ardından müze müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman