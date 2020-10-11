Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

11.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 11.10.2020 23:46

Son dakika haberler... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yünsa Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin'e (36) yerinden söküldüğü için plakası öğrenilemeyen N.Y. kontrolündeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetin'in cenazesi morga kaldırıldı.

Sürücü N.Y. ifadesine başvurulmak üzere polis Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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