Tekirdağ'da asayiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da asayiş
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene ilçesinde polis ekiplerince 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ergene ilçesinde polis ekiplerince 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri, şüpheli S.Ç'yi durdurdu.

Üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde şüpheli O.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin çorabında ve cebinde 21 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 60 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde apartmanın bodrum katında bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde apartmanın bodrum katında bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Seren Serengil Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Mert Günok Mesut Özil Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da asayiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 10:23:33. #1.15#

title