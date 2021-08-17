Tekirdağ'da asayiş
Ergene ilçesinde polis ekiplerince 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ergene ilçesinde polis ekiplerince 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri, şüpheli S.Ç'yi durdurdu.
Üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde şüpheli O.Y'yi durdurdu.
Şüphelinin çorabında ve cebinde 21 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 60 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel