Tekirdağ'da anıt ağaçlara bakım
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Tekirdağ'da anıt ağaçlara bakım

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da anıt ağaçlarda bakım ve budama çalışmaları gerçekleştirildi.

08.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:15
Tekirdağ'da anıt ağaçlara bakım

'ın merkez ilçesi 'da anıt ağaçlarda bakım ve budama çalışmaları gerçekleştirildi.


Süleymanpaşa merkez mahalleleri ile Barbaros ve Naip mahallelerinde Kültür ve kararları ile tescil edilen 32 adet anıt ağacın bakım ve budama işlemleri için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü nezaretinde Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince TS 13190 sayılı anıt ağaçlar tekniğine uygun şekilde düzenli olarak budanıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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