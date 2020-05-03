Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi

Tekirdağ'ın şehir merkezinde belediye tarafından organize edilen davullu klarnetli 70 kişilik bando takımı ile vatandaşlar sahura uyandırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan Ayı nedeniyle organize edilen davullu klanetli 70 kişilik bando takımı sahur saatlerine yakın vatandaşları uyandırmak için sokağa indi. 70 Kişilik ekip sokak sokak gezerek ellerindeki enstrümanları çalıp çeşitli maniler söyleyerek sokakları inletti.

VATANDAŞLAR İLGİ GÖRDÜ

Bando takımının sesiyle sahura uyanan kimi vatandaşlar sahur yemeklerini hazırlamaya koyulurken, kimi vatandaşlarda evinin balkon ve pencerelerinden sokak sokak çalan bando takımına destek verdi. Belediye tarafından organize edilen sahura uyandırma bandosu birçok vatandaş tarafından takdirle karşılandı. 70 kişilik ekip havadanda görüntülendi.

"ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, "Korona ile alakalı tedbirler kapsamında özelliklede biz geçen yıl 25 civarında kardeşimizi davul için görevlendirmiştik ama bu dönem özelliklede para toplama meselesi bakanlık genelgesi ile yasaklandı. Ama bu adetinde devam etmesi gerekiyor. Biz Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yine bu konusunda uzman kendi işini yapan müzisyen gruplarımızdan özellikle bizim roman mahallemizde ki bu işin üstadı olmuş isimleri bir araya getirdik. Bir ekip mehteran takımı kuruldu, bir ekip bando takımı kurduk, başka bir ekip ilahi ekibi kuruldu yaklaşık 70 kişi ramazan ayı boyunca bu adeti yaşatabilmek için en azından bu ramazanda ki korona sorunu ortadan kalkana kadar ki süreçte bu arkadaşlarımız destek olacaklar ve adetler yaşamış olacak. Çok güzel bir organizasyon oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA