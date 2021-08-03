Tekirdağ'da 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Tekirdağ'da 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tekirdağ'da 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boş bir arsada ele geçirilen 2 bin 617 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boş bir arsada ele geçirilen 2 bin 617 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi Sultan Sokak'taki bir arsada Hint keneviri ekildiğini belirledi.

Ekipler, 2 bin 617 kök keneviri belediye ekiplerinin de yardımıyla topladı.

Kenevir yakılarak imha edilirken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'da 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi
Tekirdağ'da 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi
Tekirdağ'da 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi
Tekirdağ'da 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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Tekirdağ'da 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
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