Tekirdağ'da 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boş bir arsada ele geçirilen 2 bin 617 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boş bir arsada ele geçirilen 2 bin 617 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi Sultan Sokak'taki bir arsada Hint keneviri ekildiğini belirledi.
Ekipler, 2 bin 617 kök keneviri belediye ekiplerinin de yardımıyla topladı.
Kenevir yakılarak imha edilirken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan