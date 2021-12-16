Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Gül, AA'nın
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Gül, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Yaşam kategorisinde Haroon Sabawoon'ın "Kabil'den kaçış" fotoğrafını seçen Gül, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.

Gül, yaşam kategorisinde ise Bestami Bodruk'un çektiği "Ailenin minik üyesi" fotoğrafını seçti.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Gül, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Gül, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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