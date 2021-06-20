Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
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Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı.

TEKİRDAĞ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı.

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu ilçede, öğleden sonra başlayan sağanakla birlikte rögarlar taştı; Bülent Ecevit Bulvarı, Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi ve Şeyhsinan Mahallesi'nde cadde ve sokaklar su altında kaldı. Şeyhsinan Mahallesi'nde suyla dolan Kızılcık Sokak'ta araçlar mahsur kaldı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, Alipaşa Mahallesi'nde apartman girişinde mahsur kalan kadını da bir kişi sırtında taşıyıp kurtardı.Çorlu Belediyesi Başkan Vekili Mert Yılmaz, 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştüğünü söyleyerek, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Dört noktada sıkıntı vardı. Şu an için su tahliye çalışmalarımız sürüyor" dedi.


Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Çorlu'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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