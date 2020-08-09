TEKİRDAĞ Ağaçlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı
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TEKİRDAĞ Ağaçlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı

Ağaçlık alana düşen yıldırım yangın çıkardıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ağaçlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

09.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:16

Ağaçlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ağaçlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin sardığı 50 ağaç ile biçilmiş saman balyalarının bulunduğu 50 dönümlük anız alev alev yandı.

Yangın, ilçeye bağlı kırsal Karaiğdemir Mahallesi Sapça Dere Çatağı mevkiinde meydana geldi. Kavak ve meşe ağaçlarının bulunduğu alana gece saatlerinde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yanan ağaçlardaki alevler biçilmiş saman balyalarının bulunduğu 50 dönümlük anıza sıçrayarak yangın büyüdü. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesi için çevredeki vatandaşlarda çalışmalara destek verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, yangında 50 meşe ve kavak ağacı ile yaklaşık 50 dönüm anız ve bağlanmamış saman balyaları yandı.

'AĞACA YILDIRIM DÜŞTÜ YANGIN ÇIKTI'

Karaiğdemir Mahallesi Muhtarı Hüseyin Turhallı, 'Ağaca yıldırım düştü ve yangın çıktı. Yangını hemen itfaiye ekiplerine bildirdik. Yanan ağacın alevleri diğer ağaçlara ve bağlanmamış saman balyalarının bulunduğu anıza sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle birden büyüdü. İtfaiye ekipleri geldi ve çalışma başladı. Şuanda yangın kontrol altına alındı. Ağaçlar, bağlanmamış saman balyaları ile anız yandı. Herkese geçmiş olsun. Allah beterinden korusun' dedi.

TEKİRDAĞ Ağaçlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı

Kaynak: DHA

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