Tekin Bingöl kimdir? Tekin Bingöl kaç yaşında, nereli?

Tekin Bingöl'ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Birçok kişi, Tekin Bingöl kimdir? sorusunun cevabını araştırıyor. CHP'nin önemli aktörlerinden biri olan Tekin Bingöl'ün hayatı haberimizde yer alıyor. Peki, Tekin Bingöl kimdir? Tekin Bingölkaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

TEKİN BİNGÖL KİMDİR?

Tekin Bingöl, 1 Ağustos 1955 tarihinde Bitlis'te doğmuş bir Türk siyasetçidir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra serbest hekimlik yapmış ve Bitlis Köy Hizmetleri'nde kurum hekimliği görevinde bulunmuştur. Ayrıca özel sektörde şirket yöneticiliği deneyimi de vardır.

Siyasi kariyerine 1984 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye (SHP) üye olarak başlayan Bingöl, SHP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) birleşmesinin ardından CHP'de aktif siyasete devam etmiştir. 2005 yılında CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilmiş, 2010 yılında Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2014 yılında ise Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Parlamenter kariyerinde, 2007, 2015, 2018 ve 2023 genel seçimlerinde Ankara milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) seçilmiştir. Ayrıca 2023 yılında CHP tarafından TBMM Başkanlığına aday gösterilmiştir.

TBMM BAŞKANVEKİLİ TEKİN BİNGÖL OLDU

CHP'nin kapalı grup toplantısında yapılan oylamada Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, TBMM Başkanvekili olarak seçildi. Gülizar Biçer Karaca'nın çekildiği seçimlerin ikinci tur oylamasında Tekin Bingöl 72, Gürsel Erol 54 oy aldı.