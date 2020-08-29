Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı

Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı Bursa'da engelli torbacı 3 kilo metamfetamin yakalattı Bursa'ya şehir dışından 3 kilo metamfetamin getiren belden aşağısı olmayan tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı adliyeye sevk edildi.

29.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:45

Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı

Bursa'da engelli torbacı 3 kilo metamfetamin yakalattı

BURSA - Bursa'ya şehir dışından 3 kilo metamfetamin getiren belden aşağısı olmayan tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G.G. ve N.G.'nin il dışından Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Şehrin giriş ve çıkışlarını ablukaya alan ekipler, E.G.G. ve N.G.'nin bulunduğu 34 AP 2462 plakalı otomobili takibe aldı. Şehir girişinde yapılan operasyonla otomobil durdurulurken E.G.G. ve N.G. gözaltına alındı.

Operasyonun ardından 2 şüpheli gözaltına alınırken, kullandıkları otomobilde garaja çekildi. Narkotik dedektör köpeğinin yaptığı aramalarda, otomobilin koltuğunun altına saklanmış şekilde 2 kilo 960 gram metamfetamin madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından E.G.G. ve N.G. adliyeye sevk edildi.

Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı

Şüpheli otomobili durduran ekipler, E.G.G.'nin engelli olduğunu farketti. Belden aşağısı olmayan ve tekerlekli sandalyesiyle uyuşturucu ticareti yapan E.G.G.'yi görenler hayrete düştü.

Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Dünya
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi 3. Sayfa
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı Dünya
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı Güncel
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi Spor
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı
Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Bahçeli'den Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasına sert tepki: Denize dökülmek istiyorlar
Bahçeli'den Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasına sert tepki: Denize dökülmek istiyorlar
Motosiklet üzerindeki akrobatik hareketler yapan sürücüyü emniyet affetmedi
Motosiklet üzerindeki akrobatik hareketler yapan sürücüyü emniyet affetmedi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Fatma Girik Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk İzmir Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 14:45:35. #1.14#
title