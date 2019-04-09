Tekerlekli Sandalye ile Tır'ın Arkasına Takıldı

? Güney Afrika'da tekerlekli sandalyesiyle, bir TIR'ın arka tamponuna tutunarak otoyolda ilerleyen adamı görenler büyük bir şok yaşadı.

Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da tekerlekli sandalyeli bir adamın, saatte yaklaşık 80 km hızla giden bir TIR'ın arka tamponuna tutunarak ilerlediğini görenler gözlerine inanamadı. Tekerlekli sandalyedeki adam, hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attığını umursamadan ilerlerken, arkadan gelen sürücüler o anları kaydetti.

Sosyal medyada da çokça paylaşılan görüntülere tepkilerle beraber ilginç yorumlar da geldi. Kimisi bu olayı 'sorumsuzca davranış' olarak değerlendirirken; kimisi de 'artan yakıt fiyatlarına güzel bir çözüm' yorumu yaptı.

Kaynak: DHA