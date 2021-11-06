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Tekeri patlayan kamyonet ikametin balkonuna girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekeri patlayan kamyonet ikametin balkonuna girdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tekeri patlayan kamyonet ikametin balkonuna çarptı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tekeri patlayan kamyonet ikametin balkonuna çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Mesut Gülsuna idaresindeki 46 AEB 274 plakalı Ford marka kamyonetin sağ ön tekeri patlaması sonucu Yeni Kent Mahallesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde Cemal Koyun'a ait evin balkona çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Tuba Genç yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Tekeri patlayan kamyonet ikametin balkonuna girdi

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