Tekeri fırlayan kamyona arkadan gelen kamyon çarptı, TEM yolu kapandı KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tekeri yerinden fırlayan kamyona arkadan gelen başka bir kamyon çarptı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tekeri yerinden fırlayan kamyona arkadan gelen başka bir kamyon çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, TEM yolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yol, yapılan çalışmanın ardından 1 saat sonra trafiğe açıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM yolu Körfez gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hayri Yorulmaz yönetimindeki 18 AY 036 plakalı kargo yüklü kamyon, hareket halindeyken sağ ön tekerinin yerinden çıkması nedeniyle savruldu. Sürücü, güçlükle kamyonu durdurdu, sağ şeritte yardım beklemeye başladı. Bu sırada Ali İhsan Narcı yönetimindeki 63 FF 246 plakalı kargo yüklü kamyon, duramayarak tekeri yerinden fırlayan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki kamyonda yüklü olan kargo paketleri yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kamyon sürücüsü Ali İhsan Narcı'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan TEM yolu Ankara istikameti, yaklaşık 1 saatlik yol temizleme çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'BİR ANDA ÇARPTI'

Kaza nedeniyle şoka girdiğini ifade eden kamyon sürücüsü Hayri Yorulmaz, "Şükürler olsun ben iyiyim. Tekerim yerinden fırladı zorla durdum. Trafik ekiplerini ararken arkamdan bir anda bana çarptı" dedi.

Kaynak: DHA