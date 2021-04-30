Tekel bayiler açık mı? Bugün tekel büfeler açık mı? Yasakta büfeler tekeller açık mı?
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Tekel bayiler açık mı? Bugün tekel büfeler açık mı? Yasakta büfeler tekeller açık mı?

Tekel bayiler açık mı? Bugün tekel büfeler açık mı? Yasakta büfeler tekeller açık mı?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Tam kapanma süresince merak edilen konulardan birisi de içki yasağı oldu. Tekellerin açık mı kapalı mı olduğuna dair araştırma yapılıyor. Peki Tekel bayiler açık mı? Bugün tekel büfeler açık mı? Yasakta büfeler tekeller açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle tam kapanma uygulamasının kapsamlarını belirlendi. Ancak genelgede alkollü içki satışı yasağına ilişkin herhangi bir madde yer almadı.

Bu durum kamuoyunda tartışmalara yol açarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu alkol satışı yapan iş yerlerinin kapalı olup olmayacağı sorusuna, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil." yanıtını vermişti.

17 günlük tam kapanma sürecinde tekel bayilerin mesai saatleri ve alkol yasağı konuları hakkında bir son dakika gelişmesi olup olmadığı merak ediliyor. Alkol satışı yasağının kaldırılıp kaldırılmadığı araştırılıyor.

TAM KAPANMADA TEKEL BAYİLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta düzenlenen video konferans toplantısında, 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya geldi.

Toplantıda, tekel bayilerinin tam kapanma süresince açık olup olmayacağı konusu da ele alındı. Bakan Soylu, konuyla ilgili olarak "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" diye konuşmuştu.

İÇKİ SATIŞI YASAKLANDI MI?

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da 29 Nisan Perşembe gününden itibaren 'tam kapanma' sonuna kadar alkol satışının yasaklandığını açıklamıştı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Aybaş, "Genelgede 'alkol satışı yasak' diye bir ibare, madde dahi yok... Maalesef üzülerek söylüyorum; 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde pandemi ve Ramazan ayı bahanesi ile alkol satışı yasaklanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabından bir son dakika açıklamasında bulunan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun." dedi.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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