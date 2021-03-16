Tek vasiyeti Türk bayrağına sarılmaktı! Almanya'da vefat eden Ermeni asıllı Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tek vasiyeti Türk bayrağına sarılmaktı! Almanya'da vefat eden Ermeni asıllı Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

16.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:49

Almanya'nın Bremen kentinde 91 yaşında vefat eden Kore Gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya, son yolculuğuna vasiyeti üzere Türk bayrağıyla uğurlandı.

51 yıldır Almanya'da yaşayan ve geçen hafta kalp yetmezliği sebebiyle vefat eden Kore Gazisi Minas Kaya'nın tabutuna, vasiyeti gereği Türk bayrağı sarıldı.

"TEK VASİYETİ TÜRK BAYRAĞINA SARILI OLARAK GİTMEKTİ"

Huckelriede mezarlığındaki cenaze töreninde konuşan oğlu Murat Kaya, babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Babamın tek vasiyeti son yolculuğuna Türk bayrağına sarılı olarak gitmekti. Onu da burada gerçekleştirdik." dedi.

Tek vasiyeti Türk bayrağına sarılmaktı! Almanya'da vefat eden Ermeni asıllı Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Babasının bütün dinlere saygısının sonsuz olduğunu vurgulayan Murat Kaya, "Dinlere saygısı nedeniyle cenazede papaz istemedi. Herkesin inancına göre kendi duasını etmesini ve Fatiha okumasını istedi. Biz de öyle yaptık" diye konuştu.

Defin işleminden sonra ailenin tabut üzerindeki Türk bayrağını evlerinde anı olarak saklayacağı öğrenildi. Yozgat doğumlu Kaya için Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nce bir taziye mesajı da yayımlandı.

Tek vasiyeti Türk bayrağına sarılmaktı! Almanya'da vefat eden Ermeni asıllı Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (5)
MECZUP: milliyetçilik yapıp askerliğini parayla yapanlar çocuklarını askere göndermeyen şehitlik edebiyatı yapıp mangalda kül bırakmayanlar kim vatansever kim hain kim ülkesini daha çok seviyor bu meseleye nereden baktığınıza bağlı. . . toprağı bol olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TT: Allah mekanını cennet eylesin. Vatanını seven, milli bilince sahip ve Türk e gereksiz düşmanlık etmeyen insan başımın tacıdır.
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
JDHDJDV: Allah rahmet eylesin ermeni kardesimize
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ayşe Keşir Pervin Buldan Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Birol Güven Nükhet Duru Deniz Çakır Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cenk Tosun Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tek vasiyeti Türk bayrağına sarılmaktı! Almanya'da vefat eden Ermeni asıllı Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 11:36:31. #1.16#
title