Tek Teker Arif" Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, milli motosikletçi Avrupa Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun babası, "tek teker Arif" olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu, motosikletinin kamyonetle çarpışması sonucu hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi'nde, Razgatlıoğlu (59) yönetimindeki 33 NE 303 plakalı motosiklet ile tali yoldan çıktığı iddia edilen İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonet çarpıştı.



Kazada motosiklet sürücüsü Razgatlıoğlu ile yanında bulunan Ülkü Özcan (20) olay yerinde yaşamını yitirdi.



Razgatlıoğlu ile Özcan'ın cenazeleri Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kamyonet sürücüsü İsmet Oğuz ise gözaltına alındı.



Arif Razglıoğlu son olarak geçen hafta AA muhabirine röportaj veren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yanında görüntülere yansımıştı.



Bu arada bir haftalığına motosiklet takım testleri için gittiği İspanya'dan kısa süre önce dönen Razgatlıoğlu'nun babasının ölüm haberini aldığı ve büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.