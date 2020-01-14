Tek katlı evinde çıkan yangında öldü

14.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:28

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, tek katlı evinde elektrikli battaniyeden çıktığı öne sürülen yangında Mehmet Akan (88), yaşamını yitirdi.

Yenice Haruniye Mahallesi Omarlar Sokak'ta, Mehmet Akan'ın yalnız yaşadığı tek katlı evinden dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, evde elektrikli battaniyeden çıktığı öne sürülen yangını söndürdü. Söndürme çalışmasının ardından eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Akan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Akan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA