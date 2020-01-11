Tek katlı ev, alev alev yandı
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Tek katlı ev, alev alev yandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

11.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:02
Tek katlı ev, alev alev yandı

DENİZLİ'nin ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Mahallesi 2318 Sokak'ta yaşayan 'e ait tek katlı müstakil evde, saat 13.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, sokak sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı belirtilen ev, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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