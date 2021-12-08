Tek ısırığı 20 insanı öldürecek güçte! İşte dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı - Haberler
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Tek ısırığı 20 insanı öldürecek güçte! İşte dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Tek ısırığıyla 20 insanı birden öldürecek zehre sahip olan kobra, Hindistan'da bira tenekesinin içerisinde görüntülendi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yüksek ölüm ve solunum yetmezliği riski altında yaptığı çalışma sonucu yılanı tenekeden çıkardı.

Hindistan'da yer alan Odisha'nın Puri bölgesindeki Madhipur köyünde yaşayanlar, sabah saatlerinde çöp konteynerine gittiklerinde büyük bir korku yaşadı. Çünkü, çöpteki bira kutusunun içerisinde kafası sıkışan bir kobra vardı. Kobranın ölümcül etkisini bilen köy sakinleri hemen itfaiye ekiplerini aradı.

HAYVANI BÜYÜK KORKU İÇİNDE ÇIKARDILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyük bir titizlik ve endişe içerisinde zehirli kobrayı, sıkıştığı bira şişesinden çıkarmaya çalıştı. Ekipler, sokulmaları durumunda ölüm ve zehirli solunum yetmezliği yaşayacaklarını bildiklerinden yılanı kurtarma işlemini çok dikkat ederek gerçekleştirdi. İtfaiyenin uzun uğraşı sonucu yılan, tenekeden çıkarılabildi.

TEK ISIRIĞIYLA 20 KİŞİYİ ÖLDÜREBİLİYOR

Kobraların zehir gücü, duyanları bile korku içerisinde bırakıyor. Ölümcül yılanlar arasında bilinen kobralardan bazılarının tek ısırıkla 20insanı öldürecek güçte zehir bıraktığı biliniyor. Kobralar ayrıca zehirli solunum yetmezliklerine de neden olabiliyor.

Tek ısırığı 20 insanı öldürecek güçte! İşte dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı

Tek ısırığı 20 insanı öldürecek güçte! İşte dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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