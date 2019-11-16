'Tek Dayanak Noktası Trump - Erdoğan İlişkisi'
Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmaları Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik Washington ziyaretini Amerika'nın Sesi için değerlendirdi.
16.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:47
Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmaları Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik Washington ziyaretini Amerika'nın Sesi için değerlendirdi
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: 'Tek Dayanak Noktası Trump - Erdoğan İlişkisi'