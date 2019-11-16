'Tek Dayanak Noktası Trump - Erdoğan İlişkisi'
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'Tek Dayanak Noktası Trump - Erdoğan İlişkisi'

Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmaları Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik Washington ziyaretini Amerika'nın Sesi için değerlendirdi.

16.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:47

Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmaları Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik Washington ziyaretini Amerika'nın Sesi için değerlendirdi



Haber Videosu: 'Tek Dayanak Noktası Trump - Erdoğan İlişkisi'
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