Tek damla yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor

Özellikle yaz aylarında insanların başlarına gelmesinden en çok ürktüğü olayların başında yılan sokması geliyor. Öyle ki zehirli bir yılan tarafından sokulan kişi, bire bir ölüm tehlikesiylekarşı karşıya kalıyor. Yılan sokması durumunda vücutta neler olduğu da insanlar tarafından çok merak edilen bir konu.

DAMARDAKİ KAN AKIŞINI DURDURUYOR

Öyle ki bu konuya açıklık getirmek adına yapılan bir deneye ait görüntüler, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Söz konusu görüntülerde yılan zehri eklenen kanın, saniyeler içerisinde kaskatı kesildiği ve akışın durduğu görülüyor.

YILAN SOKMASI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Zehirli bir yılan tarafından ısırılan kişi, öncelikle sakinleştirilmelidir. Hastanın minimum düzeyde hareket etmesi, zehrin damarlarda ya da lenf yollarında daha yavaş hareket etmesine neden olacaktır. Bununla birlikte sabit ve sakin durumda tıbbi yardımın beklenmesi, hastanın nefes alışverişinin düzenli olması ve şoka girmemesi açısından da katkı sağlamaktadır. Tıbbi yardım gelene kadar yara üzerinden ve turnike uygulanmadan ısırılan bölgeye baskı uygulanması, dolaşımı engellemeden zehrin daha yavaş hareket etmesini sağlayacaktır.

ZEHRİN EMİLMESİ TAVSİYE EDİLMİYOR

Yılan sokmalarında yaranın olduğu yer, müdahalenin türü bakımından da büyük önem taşır. El ve ayak yaralanmaları daha kolay ilk yardım yapılabilen vücut bölgeleri olup, kafa ve gövde ısırıkları ölüm oranının yüksekliği bakımından daha riskli bölgeler arasında yer almaktadır. Yılanın ısırdığı yer vücudun neresinde olursa olsun kesinlikle zehrin emerek boşaltılmaması gerekir.

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