Evinde fenalaşan KOAH hastası kadının imdadına itfaiye ve polis ekipleri yetişti
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Evinde fenalaşan KOAH hastası kadının imdadına itfaiye ve polis ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli Kurtuluş'ta tek başına yaşayan KOAH hastası kadın evinde fenalaştı.

Şişli Kurtuluş'ta tek başına yaşayan KOAH hastası kadın evinde fenalaştı. Komşularının durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, fenalaşan kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Olay, saat 18.30'da Şişli Eskişehir Mahallesi (Kurtuluş) Sarraf Mümin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 3. katında tek başına yaşadığı öğrenilen KOAH hastası Derya Yılmaz'dan komşuları haber alamadı. Kadının rahatsızlığından şüphelenen komşular durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açtı. Daireye giren itfaiye ve sağlık ekipleri, hareket kabiliyetini kaybeden Derya Yılmaz'a müdahalesi gerçekleştirdi. Ekiplerin evden çıkardığı Derya Yılmaz ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kimsesi olmayan Derya Yılmaz'ın yanında refakatçi olarak komşularından bir kadın yanında bulundu.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

Evinde fenalaşan KOAH hastası kadının imdadına itfaiye ve polis ekipleri yetişti
Evinde fenalaşan KOAH hastası kadının imdadına itfaiye ve polis ekipleri yetişti
Evinde fenalaşan KOAH hastası kadının imdadına itfaiye ve polis ekipleri yetişti
Evinde fenalaşan KOAH hastası kadının imdadına itfaiye ve polis ekipleri yetişti
Evinde fenalaşan KOAH hastası kadının imdadına itfaiye ve polis ekipleri yetişti
Evinde fenalaşan KOAH hastası kadının imdadına itfaiye ve polis ekipleri yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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