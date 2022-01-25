TEI'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "sevgi bohçaları" dağıtıldı - Haberler
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TEI'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "sevgi bohçaları" dağıtıldı

TEI'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) kuruluş yıl dönümü olan 25 Ocak'ın sevinci, kentte aynı gün hayata gözlerini açan bebeklerle paylaşıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin ( Teı ) kuruluş yıl dönümü olan 25 Ocak'ın sevinci, kentte aynı gün hayata gözlerini açan bebeklerle paylaşıldı. Kurum tarafından yeni bebeği olan ailelere hediyeler verildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılayı Eskişehir Şubesine yapılan bağışla, "sevgi bohçaları" Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan annelere hediye edildi.

Teı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, yaptığı değerlendirmede, "Geride bıraktığımız 37 yılda özellikle özgün motor projelerimizle beraber elde ettiğimiz başarılarımızın arkasındaki büyük katkıları için tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, gücün kaynağı olan TEI ailesiyle birlikte nice başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Araştırma Hastanesi, Eskişehir, Ocak, TEI, Güncel, Haber

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